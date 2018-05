Popstar Rihanna kommt nicht zur royalen Hochzeit

Bei einem Event wird Rihanna von einer schrillen Reporterin über die bevorstehende Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle befragt. Die 30-jährige Sängerin hat das royale Großevent nicht wirklich am Schirm. "Ich sollte öfter ins Internet schauen", scherzt sie.

"Du wurdest also nicht eingeladen", hakt die Reporterin neugierig nach. "Warum glaubst du, dass man mich eingeladen hat", will Rihanna daraufhin wissen. "Ich weiß nicht, du hast ihn getroffen", versucht die Journalistin ihre Logik zu erklären.

Doch die wird von der Karibik-Schönheit sofort mit einem vernichtenden Gegenargument zerstört: "Okay, du hast mich getroffen, heißt das, du kommst auf meine Hochzeit? Komme ich zu deiner?".

Reporter: So you weren't invited (to the royal wedding)?

Rihanna: Why would you think I'm invited?

Reporter: I don't know you met him.

Rihanna: Okay, you met me, you think you're coming to my wedding?! pic.twitter.com/QsEbGREQo5