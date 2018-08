Nacktselfies von Sängerin aus Kroatien veröffentlicht

Es wird zum wiederholten Male schmuddelig um Severina Kojic, die Medien am Balkan greifen das Thema freudig auf: Pikante Selfies von der Sängerin Severina Kojic wurden veröffentlicht, serbische Zeitungen zeigten die Nacktselfies sogar, in Kroatien enthielt man die Bildchen den eigenen Lesern vor.

Auf den sozialen Medien wurden die Fotos, welche die kroatische Sängerin völlig nackt zeigen, eifrig geteilt. Einige User waren sich unsicher, ob es sich bei den Bildern nicht um Fakes handelt. Die meisten sind sich jedoch sicher: Die Selfies sind echt. Und das hat auch einen ziemlich interessanten Grund.

Wer postete die Fotos?

Severina postete eines der veröffentlichten Bilder selbst vor vier Jahren auf Facebook. Zwar hatte sie auf dem Foto noch ein Oberteil an, jedoch würden sowohl Lichtverhältnisse und Umgebung, als auch Make-Up und Frisur zu den restlichen Selfies passen.

Unterdessen fragen sich viele, wie die Nacktfotos an die Öffentlichkeit gelangten. Die Spekulationen reichen von Hacker-Angriffen bis hin zu einer Unachtsamkeit der Sängerin. So glauben einige, dass Severina ein altes Handy abgegeben, die Fotos jedoch nicht gelöscht hat. Der neue Besitzer publizierte diese womöglich.

Jedoch existiert auch die Theorie, dass die Kroatin die Bilder selbst veröffentlichte. Es ist nämlich nicht das erste Mal, dass sich Severina in einem Porno-Skandal verstrickt: 2006 tauchte ein Schmuddel-Filmchen mit der Sängerin auf. Kurz vor ihrem Auftritt beim Eurovision Songcontest. Auch damals vermuteten die Leute, dass Severina sich selbst in die Medien bringen wollte - was sehr gut funktionierte.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(slo)