Post Malone ärgert seine Mutter mit Gesichtstattoo

Jeweils direkt unter seinen Augen stehen seit kurzem die beiden Worte "Always" und "Tired", was so viel heißt wie "Immer Müde". Der neue Körperschmuck passt sich hervorragend an die bereits vorhandene Tinte unter der Haut des US-Amerikaners an. Über seinem rechten Auge war zuvor schon "Bleib weg" zu lesen.

Auf dem Wireless-Festival in London verrät der Musiker in einem Interview mit Tim Westwood nun, was er mit dem gewagten Tattoo beabsichtigte: "Ich habe versucht, zwei Wörter zu nehmen, die ungefähr dieselbe Länge haben. Ich denke, 'Always' ist wohl länger als 'Tired', aber das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht bemerkt, weil ich müde war". Daneben wollte er vor allem seine Mutter ärgern: "Ich tue alles, um meine Mutter zu verärgern. Es ist nicht richtig. Ich habe aber eh ein Gesicht fürs Radio, also wieso nicht?"

Gehypter Super-Rapper

Momentan zählt Post Malone, der mit bürgerlichem Namen Austin Post heißt, zu einem der angesagtesten Rapper. Viele Stars, darunter auch sein Freund Justin Bieber, fahren auf seine Musik ab. Obwohl er erst 23 Jahre alt ist, ist schon ein Großteil seines Körpers tätowiert.

(baf)