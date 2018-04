Prinz über royale Klobrille: "Glaubt den Schas nicht"

Charles und Camilla gondeln wieder einmal im Namen der Queen durch Australien, sollen dort die Commonwealth Games eröffnen. Dabei müssen sie von einem Pressertermin zum nächsten. In Brisbane nahm sich ein Journalist kein Blatt vor den Mund, und fragte Charles nach den Gerüchten zu seinem ganz persönlichen "Thron".

Erst Ende März erschien eine neue Biografie über Prinz Charles "Rebel Prince, The Power, Passion and Defiance of Prince Charles". Der Journalist dürfte vor seinem Treffen im neuen Buch geschmökert haben.

Charles kommt in böser Biografie schlecht weg

Autor Tom Bower lässt den Thronfolger extrem schlecht wegkommen. Er stellt ihn als überheblich und abgehoben dar. Er behauptet seine Infos von Vertrauten des Prinzen zu haben, gibt aber aus Quellenschutzgründen keine Namen an. Auf seinen Reisen hätte Charles viele Extrawünsche. Wenn der Royal reist, dann nur mit seinen eigenen Bio-Lebensmitteln und seiner eigenen Klobrille.

Die Anekdote um den royalen Thron ging weltweit durch die Medien. Der einzige, der davon wohl nichts mitbekommen hat, ist Charles selbst.

Verdatterter Prinz: "Meine eigene was?"

Beim Meet and Greet sprach ihn der Journalist nämlich darauf an, ob er wirklich mit seiner eigenen Klobrille reise. "Meine eigene was?", fragte Charles verdattert und riet dem Mann dann, "diesen ganzen Schas" (all that crap) nicht zu glauben.



Radio quetscht auf Camilla aus

Kurz danach wurde auch Camilla auf die Klobrillen-Geschichte angesprochen. Beim Radio "Hit105" versuchte man auch sie auszuquetschen. Auch sie verneinte vehement.

Sprecher twittert über Klobrille

Julian Payne, Prinz Charles' Sprecher, nahm die Anfragen zum Anlass, die Klobrille sogar in einem Tweet zu erwähnen. "Die Tour des Prinzen und der Duchess durch Australien und Vanuatu beginnt: 30 Termine, 7 Tage, 1 Commonwealth Games, 0 persönliche Klobrillen"

The Prince and The Duchess’s tour of Australia and Vanuatu begins: 30 engagements, 7 days, 1 Commonwealth Games, 0 personal loo seats pic.twitter.com/Lou5Looaf1 — Julian Payne (@JPplustwo) 4. April 2018

(lam)