Prinz Frédéric von Anhalt bei Raub schwer verletzt

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, wurde der Witwer von Hollywood-Legende Zsa Zsa Gabor bei einer Messerattacke schwer verletzt. Am berühmten Strand von Santa Monica in Los Angeles hatte es eine Gruppe von Männern auf seine Rolex abgesehen.

Als er sich dagegen zur Wehr setzte, stach ihm einer der unbekannten Täter mit einem Messer in den linken Unterarm. Dabei erlitt der 75-Jährige eine 3,5 Zentimeter lange Narbe, der Stich reichte bis an den Knochen. Weil sich der Prinz trotz der Verletzung weiter wehrte, mussten die Männer ohne Uhr von dannen ziehen.

Wunde entzunden

In der Notaufnahme wurde die Wunde operiert und mit 16 Stichen genähnt. Weil sich der Knochen darunter entzunden hatte, musste sie wenig später erneut aufgeschnitten und operiert werden.

Die Polizei von Santa Monica gibt dem Prinzen laut dessen Aussage eine Mitschuld an dem versuchten Überfall. "Die Cops machten mir Vorwürfe, weil ich so eine teure Uhr am Strand getragen habe. Aber warum soll ich sie da nicht tragen, das ist eigentlich eine sichere Gegend. Ich werde die Uhr auch weiterhin überall tragen, wo ich hingehe. Von so ein paar Gangstern lasse ich mich nicht einschüchtern", so der 75-Jährige gegenüber der "Bild".



