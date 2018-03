Das sind Einladungen zur royalen Hochzeit

Über 200 Gäste wurden zur Hochzeitsfeier von Meghan Marke und Prinz Harry, die am 22. Mai 2018 stattfindet, eingeladen. Das verkündete der Kensington-Palast in London via Twitter.

Later that evening, around 200 guests are being invited to the reception at Frogmore House given by The Prince of Wales. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 22. März 2018

Erste Fotos zeigen, wie die in Handarbeit hergestellten Karten aussehen. Ausgestellt wurden sie ganz traditionell im Namen von Harrys Vater Prinz Charles. Über dem Einladungstext, der in Gold gestempelt und poliert ist, sind drei Wappen, drei Straußenfedern in einer Krone mit den Worten "Ich dien(e)" zu sehen.

Die Verlobungsfotos von Prinz Harry und Meghan Markle

In dem Text heißt es: "Seine Hoheit, der Prinz of Wales [Prinz Charles], bittet um das Vergnügen der Gesellschaft von ..." Der Gottesdienst beginnt um 12 Uhr mittags." Weiter unten wird man auf die Kleiderordnung hingewiesen. Männer: Uniform, Frack oder Anzug. Damen: Day Dress und Hut, (festlich, aber kein Abendkleid).

Wer auf der Gästeliste steht, ist noch streng geheim. Zuletzt kursierten Gerüchte, dass Popstar Ellie Goulding eine Einladung bekam. Auftreten wird sie dort aber nicht.

Prinz Harry und Meghan Markle

