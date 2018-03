Zur royalen Hochzeit über 2.600 Gäste geladen

Prinz Harry und Meghan Markle möchten ihren großen Tag am 19. Mai mit der Öffentlichkeit teilen. Daher laden der rothaarige Prinz und seine Auserwählte nun 2.650 glückliche Briten zu ihrer Trauung auf Schloss Windsor ein.

Die glücklichen Gäste dürfen dabei zusehen, wie Braut und Bräutigam und deren Gäste an der Location ankommen und das Schloss später in einer Kutsche verlassen. In die Kapelle dürfen sie aber nicht.

Bei den bürgerlichen Gästen wird es sich um 1.200 Menschen handeln, die von ihren Gemeinden vorgeschlagen wurden, weil sie einen großen Beitrag zum Gemeinschaftsleben liefern.

Daneben handelt es sich um Mitglieder der Charity-Organisationen, die Prinz Harry unterstützt, Schulkinder aus der Umgebung, Angestellte des Schlosses und Bedienstete der royalen Familie.

Prinz Harry und Meghan Markle

Der Kensington-Palast ließ über die Auswahl der sozial engagierten Menschen verlauten: "Das Paar wünscht sich, dass Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und aus unterschiedlichen Altersgruppen ausgewählt werden. Darin eingeschlossen sind junge Leute, die starke Führungsfähigkeiten zeigen und einen Beitrag zum Zusammenleben in ihrer Gemeinschaft liefern."

Prince Harry and Ms. Markle would like their wedding day to be shaped to allow members of the public to share in the joy and the fun of the day. They have today given further details how public guests will be involved in the celebrations on May 19. pic.twitter.com/V62uqRW8m0