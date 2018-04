Rennender Prinz Harry wird zum Twitter-Meme

Prinz Harry leistete im Jahr 2013 seinen Militärdienst als Bordschütze eines Apache-Kampfhubschraubers in Afghanistan ab. Aus dieser Zeit stammt ein Interview-Schnipsel, bei dem der royale Soldat mitten im Gespräch plötzlich aufsteht und wegen eines Alarms zu seinem Hubschrauber rennt.

Diesen kurzen Video-Ausschnitt haben gleich mehrere Twitter-Nutzer zu einem neuen Meme verbraten. Der Grundgedanke: Harrys Reaktion kann man 1:1 auf die Situation umlegen, wenn im Club der Lieblingssong gespielt wird. Und das Internet geizt nicht mit passenden Beispielen:



