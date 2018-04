Prinz Philip wurde ins Spital eingeliefert

Der Buckingham Palast gab bekannt, dass der Ehemann von Königin Elizabeth II. seit Dienstagnachmittag im King Edward VII Spital in London liegt.

Am Mittwoch soll der 96-Jährige unters Messer. Philip soll an der Hüfte operiert werden. Schon in den vergangenen Tagen vermisste man den Duke of Edinburgh bei mehreren offiziellen Anlässen. Auch bei der Ostermesse am Sonntag war er nicht dabei.

Der operative Eingriff sei geplant gewesen, gab der Palast bekannt.

Aus "Wetterfühligkeit" wurde Hüft-OP

Am 22. März sagte Philip seinen ersten Termin ab. Er hätte mit der Queen und seinem Sohn, Prinz Andrew, dem Duke of York, erscheinen sollen. Der jüngere Bruder von Prinz Charles übernahm den Posten als Colonel der Grenadier Guards in Windsor Castle. Damals begründete man sein Fehlen mit "Wetterfühligkeit".

Anfang März gesichtet

Die englische Presse spekuliert, dass der Eingriff nicht besorgniserregend sei. Anfang März wurde Prinz Philip noch im Park von Windsor beobachtet. Er lenkte eine Kutsche und schien die Zügel sicher in der Hand zu halten.



Mit 95 In Pension

Offiziell ist Philip bereits in Pension. 2017 gab er bekannt, sich von seinen öffentlichen Verpflichtungen zurückzuziehen. Hin und wieder erscheint er noch an der Seite seiner Frau.

(lam)