Für diesen Schnitt zahlte Prinz William Unmengen

In der Fabel "Des Kaisers neue Kleider" lässt sich der Kaiser die edelste Garderobe der Welt schneidern, zahlt Unmengen und sein Volk bejubelt ihn. Erst als ein kleines Kind lauthals herausquäkt, dass der Kaiser nackt ist, fällt es auch allen anderen auf.

Umfrage Zeigt das Foto Prince William vor oder nach dem Frisörbesuch? Eindeutig vorher, das sieht man doch sofort

Nachher. Die Haare sind viel kürzer

Da ist kein Unterschied bemerkbar

Ist mir vollkommen egal. Ich hab andere Sorgen

Hat Prince William beim Termin bei Aston Villa in Birmingham schon die neue oder noch die alte Frisur? (Bild: Photo Press Service)

So ähnlich ist es auch mit Prince Williams neuer Frisur. Die britische Presse lobt den Queen-Enkel für seinen Mut. Viele Promis gratulieren ihm zu seiner gute Wahl. Bloß auf den Fotos ist kaum ein Unterschied zu erkennen. Überprüfen Sie in der Umfrage selbst, ob sie den neuen vom alten Look unterscheiden können.

William borgte sich Kates Frisör

Für den neuen Schnitt hat William sogar extra den Frisör gewechselt. Statt zu seinem üblichen Haarschneider zu gehen, fragte er seine Frau, Prinzessin Kate um Rat. Die empfahl ihm ihren eigenen Frisör, Richard Ward.

Frisör schnipselte für "weicheres Finish"

Ward schickte seinen Angestellten Joey Wheeler im Palast vorbei. Der bearbeitete die Haare des Prinzen mit Kamm und Schere anstatt zum Kurzhaarschneider zu greifen. Die aufwändigere Methode sollte Williams Haarpracht ein "weicheres Finish" bescheren.

Königlicher Haarschnitt für königliche Summe

Die Rechnung hatte es in sich. Für den "neuen Look" blätterte der Prinz 180 Pfund (knapp über 200 Euro) hin. Eine wahrhaft königliche Rechnung. Ein britischer Frisör lästerte in den Medien, dass William bei ihm die gleiche Leistung um zehn Pfund hätte haben können.

Williams "Glatze" als Dauerthema bei Harry

Der Grund, warum William den Frisör kommen ließ, ist übrigens sein Bruder. Harry soll William schon seit längerer Zeit dauernd auf der Schaufel haben. "Der Ältere war es leid, vom kleinen Bruder damit aufgezogen zu werden, eine Glatze zu bekommen und es erschien als eine praktische Lösung - und eine, die auch die ganzen Sticheleien beenden würde.", zitiert die "Sun" einen Insider. Der noch immer gut behaarte Harry nutzte das schwindende Haupthaar seines Bruders oft für Scherze, so sagte er etwa einmal: "Ich denke, dass er definitiv schlauer ist als ich, aber das haben wir auf der Schule vereinbart, genauso wie seine Glatze." Doch auch William selbst nimmt seinen Makel mit Humor. Als sein Sohn George geboren wurde, scherzte er, dass der Kleine "Gott sei Dank viel mehr Haare als ich hat."



(lam)