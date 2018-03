Prinz William probiert es mit Rollstuhl-Basketball

Im Rahmen der Charity-Veranstaltung "SportsAid", die jungen britischen Sportlern unter die Arme greift, wagte sich William in den Rollstuhl.

Die richtigen Profis instruierten den 35-Jährigen, ehe er auf dem Parkett herumkurvte. Unter großem Jubel der anwesenden Zuseher traf der Prinz bei seinem dritten Versuch auch einen Korb.

🏀🏀🏀🏀



Third time lucky for The Duke as he follows the lead of SportsAid alumni @AdeAdepitan and @Robyn_Love13 by giving wheelchair basketball a go and showing off his shooting ability! @KensingtonRoyal @BritWheelBBall #SupportTheNext pic.twitter.com/BukglIbbtt