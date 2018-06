William verbot, England-Spielstand zu verraten

Schon blöd: Prinz William (36) saß gerade im Privatjet nach Jordanien als die Engländer am Sonntag gegen Panama spielten. Das Flugzeug landete genau in der zweiten Spielzeit und der bekennende Aston-Villa-Fan konnte das Match nicht verfolgen.

Zum Glück hatte er jemanden, der das Spiel für ihn aufnahm. Kronprinz Hussein bin Abdullah von Jordanien schnitt das Match mit.

Gemütlicher Männerabend mit Match:



Prinz verbot Presse den Mund

William, der ständig von Trauben von Journalisten umgeben war, verbot den Medienleuten kurzerhand den Mund. Niemand durfte ihm das Fußballergebnis spoilern.

Übernachtungseinladung: William schlief bei Hussein

Hussein bin Abdullah besuchte Sandhurst, die gleiche Militärakademie die auch William absolvierte und holte ihn am Sonntag vom Flughafen ab. Erst gings zu einer Geburtstagsparty für die Queen (in Abwesenheit) in der britischen Botschaft, dann nahm der jordanische Kronprinz den Duke of Cambridge mit nach Hause.

William verbrachte die Nacht im Beit Al Urdun Palast. Dort setzten sich die beiden Prinzen gemütlich vor den riesigen Fernseher und schauten sich das aufgezeichnete Match verspätet an. England vernichtete Panama 6:1 und sicherte sich so den Einzug ins Achtelfinale.

Kate blieb zuhause

Es war übrigens ein reiner Männerabend ohne Frau und Kinder. Kate ist seit Ende April in Mutterschutz. Damals wurde Prinz Louis, das dritte Kind von William und Kate geboren.

Am Montag reist William weiter nach Israel.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(lam)