Prinz William wird der Trauzeuge von Harry

Wenn Prinz Harry am 19. Mai auf Schloss Windsor vor den Traualtar tritt, um mit Meghan Markle dne Bund der Ehe einzugehen, wird sein großer Bruder William an seiner Seite stehen.

Wie der Kensington Palace am Donnerstag mitteilte, wurde Will von Harry gebeten, Trauzeuge zu werden. Der 33-jährige Bräutigam revanchiert sich damit bei William. Denn vor sieben Jahren war es Harry, dem frischgebackenen Dreifach-Vater bei einem seiner wichtigsten Tage unterstützte.

Erst kürzlich scherzte Will in einem Radiointerview: "Nur um das klarzustellen, er hat mich noch nicht gefragt". Alles andere als William als Trauzeuge wäre allerdings eine große Überraschung gewesen.

Prince Harry has asked his brother The Duke of Cambridge to be his Best Man at his wedding to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/7TvZ2VlEk2