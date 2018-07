Queen-Enkelin Eugenie: Hochzeit wie bei Meghan

Wenn am 12. Oktober die Hochzeitsglocken läuten wird in Schloss Windsor die zweite königliche Hochzeit des Jahres 2018 stattfinden. Diesmal ist es wieder ein Enkerl der Queen, die heiratet.

Nach Harry, dem zweiten Sohn von Prinz Charles sagt diesmal Eugenie (27), die zweite Tochter von Charles kleinem Bruder Andrew Ja.

Schon seit Jänner ist klar, dass Eugenie und ihr bürgerlicher Verlobter Jack Brooksbank (31) heiraten werden. Doch am Mittwoch verkündete der Palast, dass die zweite Royal Wedding des Jahres eine Kopie von Meghan und Harrys Hochzeit wird.

Anmeldung für die Hochzeit läuft

Denn am Mittwoch ging die Einladung an 1.200 Bürger, die bei der Hochzeit auf dem Gelände von Schloss Windsor zuschauen dürfen. Die Hochzeit wird aus der Kirche auf eine Großbildleinwand übertragen. Ab sofort kann man sich anmelden.

2.640 Gäste - wie bei Harry & Meghan

Bei Harry und Meghans Hochzeit waren 2.640 Personen eingeladen, 1.200 davon waren die "Normalos", die von draußen zuschauten. Bei Eugenie und Jack wird es die gleiche Gästezahl werden.

Ebenfalls wie bei Meghan und Harry wird das Brautpaar nach der Zeremonie mit der Kutsche durch Windsor fahren.

Die besten Bilder von der 1. Royal Wedding (Harry & Meghan)

Die besten Bilder der Royalen Hochzeit

Jack: Bürgerlicher, der für George Clooney arbeitet

Eugenie und Jack lernten sich 2011 beim Schiurlaub in Verbier in der Schweiz kennen. Jack ist bürgerlich und hat nie eine Universität besucht. Er arbeitet als Nachtklubmanager und zur Zeit als Markenbotschafter für die Tequilamarke von George Clooney und Cindy Crawfords Mann Rande Gerber.

Eugenie bracht beim Antrag in Tränen aus

Jack ließ sich Zeit mit dem Heiratsantrag. Doch im Jänner sank er im Urlaub in Nicaragua vor ihr auf die Knie. Eugenie erzählte, dass sie in Tränen ausbrach.

Liebe auf den ersten Blick für Jack

Jack ist äußerst beliebt bei den zukünftigen Schwiegereltern. Sowohl Schwiegerpapa in spe Prinz Andrew als auch Sarah Ferguson loben ihn über den grünen Klee. Über die Beziehung zu Eugenie befragt, gestand Jack, für ihn sei es Liebe auf den ersten Blick gewesen.

8. in der Thronfolge

Her Royal Highness Eugenie Victoira Helena of York (27) ist die jüngere Tochter von Prinz Andrew und seiner geschiedenen Frau Sarah Ferguson. Ihr Papa ist das dritte Kind von Queen Elizabeth. Eugenie ist die 8. in der Thronfolge.



