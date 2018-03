Das Baby von Prinzessin Madeleine ist da!

Prinzessin Madeleine brachte das gesunde Mädchen in der Nacht zum Freitag (9. März) auf die Welt. Der süße Nachwuchs wurde um 00.41 Uhr im Danderyds-Krankenhaus in Stockholm geboren, gab das Königshaus in einem offiziellen Statement bekannt.

Der kleine Wonneproppen wiegt 3.465 Gramm und ist 50 Zentimeter groß. Auch Papa Chris O'Neill ist mächtig stolz. "Wir freuen uns sehr über den Familienzuwachs und dass Leonore und Nicolas ihr lang ersehntes Geschwisterchen bekommen. Sie freuen sich darauf, ihre neue Schwester zu treffen", erklärte er.

Prinzessin Madeleine und ihr Mann Christopher O'Neill

Die zweite Tochter macht das Familienglück des Paares nun perfekt. Der Name der kleinen Prinzessin, die auf Platz zehn der schwedischen Thronfolge steht, ist leider noch nicht bekannt. Für König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia ist es das bereits siebte Enkelkind.

Auch Hofsprecherin Margareta Thorgren äußerte sich zum Babyglück der schwedischen Royals und ließ gegenüber der Zeitung "Aftonbladet" verlauten: "Prinzessin Madeleine und das Kind sind wohlauf und alle sind natürlich sehr dankbar und begeistert von dem neuen Familienmitglied."

(red)