US-Stars demonstrieren mit toten Hunden

Zig Menschen protestierten am Dienstag in Los Angeles gegen den Hundefleisch-Handel in Südkorea, darunter auch Filmstar Kim Basinger (r.), "Baywatch"-Aktrice Donna D'Errico und Schauspielerin Priscilla Presley (Ex-Frau von Elvis Presley), die einen toten Hund in ihren Armen hielt. Die Demo fand vor dem Konsulat der Republik Korea statt.

"Gestern standen wir für eine Million Hunde auf der Straße, die in Südkorea gefoltert und getötet wurden, um zu Suppe verarbeitet zu werden", schrieb Priscilla auf Instagram.

"Hunde sind kein Nahrungsmittel"

Kim Basinger äußerte sich gegenüber "TMZ" zu der Protestaktion:

"Mir ist bewusst, dass es um eine Tradition geht und die ältere Generation in Südkorea Hunde als Lebensmittel sieht. Aber die jüngeren Menschen in dem Land sind da mittlerweile anderer Meinung. Hunde sind kein Nahrungsmittel. Das ist einfach falsch. Es gibt falsch und richtig in dieser Welt und das ist definitiv falsch."

Sie hofft, dass ihre Demo etwas bewirkt: "Ich habe gesehen, dass Wunder geschehen, wenn wir alle zusammenhalten. Es geht nur um Aufklärung und Bildung."





