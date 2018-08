Privatjet von Rapper Post Malone musste notlanden

Beim Start auf dem Flughafen Teterboro in New Jersey platzten bei dem Golfstream-Jet zwei Reifen. Eigentlich wollte der 23-jähirge Musiker nach Großbritannien reisen. Doch der Zwischenfall zwang den Piloten dazu, auf einem New Yorker Flughafen notzulanden.

Auf Twitter schrieb Malone: "Ich bin gelandet. Danke für eure Gebete. Ich kann gar nicht glauben, wie viele Leute mir hier den Tod gewünscht haben. Scheiß auf euch. Aber nicht heute".

Mit an Bord war auch der Gitarrist Andrew Watt, der auf einigen Tracks mit Malone zusammengearbeitet hat.

