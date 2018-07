Nick und Priyanka verlobt: Regisseur plappert es aus!

Priyanka Chopra (36) wollte im indischen Film "Bharat" mitspielen und sagte ihrem Regisseur "Ali Abbas Zafar" kurzfristig ab. Der twitterte darüber - und plauderte Priyankas Verlobung mit Nick Jonas aus. Er benützte zwar das Wort "Verlobung" nicht, doch wer zwischen den Zeilen las, wusste, was vor sich ging.

Regisseur und Plaudertasche kann nichts für sich behalten

"Ja, Piryanka Chopra ist nicht mehr Teil von "Bharat" und der Grund ist sehr speziell. Sie erzählte uns gerade noch rechtzeitig von ihrer Entscheidung und wir sind sehr glücklich für sie. Team Bharat wünscht Priyanka viel Liebe und Glück in ihrem Leben"

Der Knackpunkt ist die Formulierung "in the Nick of time". Übersetzt heißt das "gerade noch rechtzeitig". Doch "Nick" würde man klein schreiben. Außer, es handelt sich um den Vornamen.

Priynaka und Nick müssen Verlobung zugeben

Chopra und Nick Jonas gerieten unter Zugzwang und entschieden sich nicht einmal 24 Stunden später, ihre Verlobung offiziell zu machen! Die beiden waren, wenn es um ihre Beziehung ging, von Anfang an echte Geheimniskrämer.



Beziehung von Anfang an geleugnet

Es war der Aufreger der Met Gala am 1. Mai 2017: Nick Jonas (25) erschien an der Seite von Priyanka Chopra (36) am Red Carpet, danach sah man sie auf Rihannas Aftershow-Party. Doch Gerüchte, dass sie zusammen seien, dementierte die indische Schauspielerin. Sie und Nick hätten beide Ralph Lauren angehabt und auch beide Plätze am Tisch des Designers gehabt. Deshalb seien sie auch gemeinsam gekommen.

"People" muss skurrile Details nennen

Wahrscheinlich waren Nick und Priyanka Anfang Mai 2017 schon zusammen oder sind zumindest kurz danach zusammen gekommen. Offiziell behaupteten beide, dass nichts lief. Das hat skurrile Auswirkungen: Das "People"-Magazin, das Dinge nur schreibt, wenn sie offiziell bestätigt wurden, muss deshalb nun sagen, dass Priyanka und Nick erst Anfang Juni 2018 zusammen kamen - auf der Hochzeit von Nicks Cousin, auf der Priyanka Nicks Eltern kennenlernte.

Nick und Priynaka: Vorstellungsrunde mit den Eltern

Jeder, der schon einmal eine Beziehung hatte, wird wissen, wie unwahrscheinlich es ist, dass man die neue Flamme seinen Eltern am ersten Tag vorstellt - und zwei Monate später die Verlobung verkündet. Priyanka hat Nick laut "People" am 22. Juni mit nach Indien zu ihren Eltern genommen.

Baldige Schwangerschaft

Wenn man weiß, wie streng das Paar seine Privatsphäre schützt, ist es nicht verwunderlich, dass die beiden kein Heiratsdatum verraten. Was Piryanka verrät, ist ihr sehnlicher Kinderwunsch. Mit 36 muss sie schön langsam Gas geben. Wenn alles gut geht, wird es nicht mehr lange dauern, bis es im Hause Jonas/Chopra eine Schwangerschaft zu verkünden gibt.

