Sophia Vegas muss Container verlassen

Familienmutter Silvia Wollny musste aus gesundheitlichen Gründen "Promi Big Brother" verlassen. Ein Arzt hat den Verdacht auf Gürtelrose geäußert.

Da die Krankheit ansteckend ist, musste nun auch die schwangere Sophia Vegas aus dem Container ausziehen. Beide wurden laut dem Moderatoren-Duo Jochen Schropp und Marlene Lufen in getrennte Hotelzimmer untergebracht und seien aktuell in "Quarantäne". Sollten beide gesund sein, dürfen sie am Donnerstag wieder an der Show teilnehmen.

(red)