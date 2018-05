Promis rügen DJ Khaled für Oral-Sex-Sager

Das Internet vergisst nicht, eignet sich dadurch aber nicht nur als wertvolles Archiv, sondern kommt auch als moderner Pranger zum Einsatz. Regelmäßig tauchen alte Fotos, Statements und Videos von Prominenten auf, die diese in Folge in teils arge Bedrängnis bringen. Derzeit gehen die Wogen aufgrund eines frisch ausgegrabenen Interviews von DJ Khaled hoch.

2015 sprach der US-Produzent (unter anderem von Rihanna und Justin Bieber) in der Radioshow "The Breakfast Club" über Oral-Sex und offenbarte dabei Ansichten, die im besten Fall als altmodisch zu bezeichnen sind.

Khaled bezeichnete sich in dem Interview als "König", der seiner Frau, der "Königin" huldigt, indem er ihr ein Dach über dem Kopf und ein schönes Leben ermöglicht. Im Gegenzug erwarte er von seiner Angetrauten eine Lobpreisung in Form von Oral-Sex, der einfach nicht zu den Aufgaben des Mannes gehöre.

ok so I'm convinced he has the mind of a teenage boy pic.twitter.com/epzhPjceny — Got Student Loans Homie Quan (@howcomeyousmell) 4. Mai 2018

"Du meinst also, du leckst [deine Frau] nicht", fragte eine aufgebrachte Radiomoderatorin nach. "Nein, niemals", stellte DJ Khaled klar. Dafür wird er nun auf Twitter zur Zielscheibe entrüsteter UserInnen, die dem Produzenten die Meinung geigen. Mit viel Humor melden sich auch zwei Promis zu Khaleds Aussagen zu Wort.

You’re seriously missing out man. Take it from someone who has pride and thoroughly enjoys pleasuring women. 😋

You should grow up. https://t.co/hllmvQ8mSS — #EvanRachelWould (@evanrachelwood) 4. Mai 2018

"Du verpasst da ernsthaft was, Mann", schrieb die bisexuelle Schauspielerin Evan Rachel Wood. "Lass dir das von jemandem sagen, der Stolz und jeder Menge Freude Frauen befriedigt. Du solltest erwachsen werden."

Ahem.. *clears throat*

as a man, I take great pride in mastering ALL performances. This is probably a little TMI.. I will now quietly excuse myself from this fun thread 👀 — Dwayne Johnson (@TheRock) 6. Mai 2018

"Als Mann bin ich stolz darauf, ALLE Performances zu meistern. Das ist vermutlich ein bisschen zu viel Information.. Ich werde mich jetzt still aus diesem lustigen Thread entschuldigen", scherzte Dwayne Johnson.

DJ Khaleds Frau Nicole Tuck hat noch nicht zu dem Oral-Sex-Interview ihres Gatten Stellung genommen.

