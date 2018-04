Prozess gegen Bill Cosby startet mit Nacktprotest

Vergangenes Jahr stand Bill Cosby schon einmal vor Gericht. 60 Frauen werfen dem Schauspieler und Komiker vor, sie sexuell belästigt und sogar vergewaltigt zu haben. Der erste Prozess platzte, weil sich die zwölf Geschworenen in einem 52 Stunden dauernden Streit nicht über ein Urteil einig werden konnten.

Am Montag ging der Prozess deshalb von vorne los. Dabei wird aber nur ein Vergehen, dass dem Angeklagten vorgeworfen wird, verhandelt. Klägerin Andrea Constand wirft Cosby vor, sie in seinem Haus in Philadelphia im Jahr 2004 unter Drogen gesetzt und danach vergewaltigt zu haben. Mit der Aussage von fünf weiteren Frauen, denen Ähnliches widerfahren sei, will die Anklage die Glaubwürdigkeit untermauern. Die Vorwürfe. die sie erheben, liegen teilweise Jahre zurück und sind verjährt.

Nacktprotest

Vor dem Gerichtsgebäude kam es am Montag zu einer Protestaktion. Zahlreiche Frauen demonstrierten gegen Cosby. Nach dem Vorbild der ukrainischen Nackt-Demonstrantinnen Femen versuchte sich eine junge Frau, dem Angeklagten nackt in den Weg zu stellen.

Auf ihrem Körper standen die Namen von vielen Missbrauchsopfern. Sie wurde von der Polizei überwältigt und abgeführt.

In den kommenden Tagen und Wochen wird der zweite Prozess gegen Cosby das bestimmende Thema in den US-Medien sein.

(baf)