Das wissen Sie noch nicht über Queen Elizabeth II.

Die Briten lieben ihre Königin. Auch im Ausland kennt jedes Kind die englische Queen. Trotzdem gibt es Dinge, die kaum jemand über die Monarchin mit dem Hang zu Hunden und Pferden weiß.

"Heute.at" wünscht alles Gute zum Geburtstag!

Jedes Jahr zwei Geburtstage

Die Queen wurde am 21. April 1926 geboren. Offiziell gefeiert wird jedoch am zweiten Samstag im Juni. Dann wird die große Militärparade "Trooping the Colour" zelebriert. 1.400 Soldaten, 200 Pferde und 400 Musiker nehmen an dem Spektakel teil - und das seit 260 Jahren.

Dieser Tag wird seit rund 250 Jahren als Geburtstag des Monarchen gefeiert. König George II. kam 1748 die Idee dazu. Er war im November geboren, in dem es in Großbritannien besonders regnerisch und grau ist. Um seinen Untertanen die Möglichkeit zu einer ausgelassenen Feier im Sonnenschein zu geben, wurde die Feier kurzerhand verlegt. Bisher haben sich auch seine Nachfolger daran nichts geändert.

21.4.: Saltutschüsse und kleine Feier

Ihren wirklichen Geburtstag am 21. April feiert die Queen im engsten Familienkreis. Zu Mittag werden in London Salutschüsse abgefeuert: 41 im Hyde Park, 21 im Windsor Great Park und 62 im Tower of London.



20 Fakten, die sie über die Queen noch nicht wussten, finden Sie oben in der Fotoshow.