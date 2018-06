Daniele Negroni: Rauswurf nach Prügel-Eklat

Die Vodka-Red-Bull-Eskalation im Hotel Intercontinental in der Nacht von Freitag auf Samstag kommt Dschungel-Vizekönig Daniele Negroni (22) teuer zu stehen. Seine 16-jährige Freundin, Austro-YouTuberin Tina Neumann, schickt ihn in die Wüste und nun verliert er auch noch seinen Job.

Anzeige wegen Körperverletzung

Nachdem die Polizei wegen des handgreiflichen Streites im Vollrausch gerufen wurde, trudelten zwei Anzeigen wegen Körperverletzung ein.

Neuer Job im Kinderprogramm ...

Blöd nur, dass der ewige Zweite (Dschungelcamp und DSDS) gerade einen neuen Job an Land gezogen hatte. Die RTL Mediengruppe geht mit der auf Super RTL ausgestrahlten Kindersendug "Toggo" auf Tour. Daniele und die Band "Feuerherz" hätten die Musik dazu liefern sollen. Sechs Wochenenden lang, so der Vertrag laut "Bild" hätte Daniele Songs aus seinem neuen Album "Breathing" zum Besten gegeben.

... löst sich mit Zig-Tausenden Euro in Luft auf

Doch Schläge, Alkohol und Polizei-Einsätze vertragen sich nicht mit familientauglicher Unterhaltung. RTL zog die Notbremse. Schon der kommende Termin am 30. Juni wird ohne ihn stattfinden. Die 40.000 Euro, die ihm der RTL angeblich versprochen hat, bleiben am Konto des Senders.

"Habe sie nicht geschlagen"

Daniele behauptete nach der Saufnacht, er habe seine Tina nicht geschlagen, sondern nur heftig gestoßen. Sie hingegen, habe ihm sehr wohl eine aufgelegt. Sie habe wohl - wegen ihres jungen Alters - den Alkohol überhaupt nicht vertragen, erklärte der um sechs Jahre ältere wenig charmant.

Nackfoto hilft nichts als Beziehungskitt

Tina löschte nach dem Vorfall alle Fotos von Daniele von Instagram. Der verlassene 22-Jährige hingegen hätte seine Ex-Freundin gern zurück und postet Pärchenfotos. Wahrscheinlich um sie zurückzubekommen, schob er ein Nacktfoto in der Dusche hinterher. Doch auch bei der Fortsetzung seiner Beziehung dürfte Daniele leer ausgehen.

