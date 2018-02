Rachel McAdams ist mit ihrem 1. Kind schwanger

Sie hat keinen Social Media Account und wurde schon seit Wochen kaum gesehen. Das bisher vorläufig letzte Foto von Rachel McAdams ("Spotlight", "Mean Girls") zeigt sie doch eingepackt am Flughafen von Toronto, links und rechts eine Tasche auf der Schulter und mit einem breiten Schal vor dem Oberkörper. Das ist im Winter nicht ungewöhnlich. Doch dass Rachel am Mittwoch die Premiere ihres Filmes "Game Night" verpasste, ließ Insider aufhorchen.

Gleich mehrere Quellen sollen "eonline.com" verraten haben, dass Rachel schwanger ist. Immer wieder erwähnte die inzwischen 39-Jährige, dass sie gerne schwanger wäre.

Händchenhaltend in 2016: Einziger Hinweis auf Vater

Spekuliert wird, dass der Vater vielleicht Drehbuchautor Jamie Linden sein könnte. Mit dem wurde sie 2016 händchenhaltend gesehen. Doch während die Nachricht von der Schwangerschaft wahrscheinlich erscheint, könnte der Mann in Rachels Leben schon längst gewechselt haben.

