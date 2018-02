Rapper-Party mit 100 Strippern und Geldregen

Die Party bezahlte das Label, den Regen aus 1-Dollar-Noten das Geburtstagskind.

YFN Lucci kam in Pelzmantel, Fliege, Dolce & Gabbana-Hosenträgern und Louis Vuitton-Tasche gegen Mitternacht zu seiner eigenen Party. Dort wartete bereits alles, was in der Rapwelt von Atlanta Rang und Namen hat sowie 100 Stripper auf die Feierwütigen.

Was für ein Zirkus!

Die Geburtstagssauferei stand unter dem Motto "Trap Du Soleil", Akrobaten, Stelzengeher, eine echte Giraffe und ein Riesenrad sorgten fürs richtige Feeling.

Dass die Akrobaten gelenkig sein mussten, bewies ein Video, dass ein Gast der Klatschseite "TMZ" zuspielte. Dort sah man, wie eine Akrobatin/Stripperin Feuerwerk aus ihrer Vagina schoss. Eine Kerze, die ebenda brennend ihr Ende fand durfte wohl das Geburtstagskind ausblasen.

Schon vorab wurden palettenweise Geldstapel geliefert. YFN Lucci ließ die Ein-Dollar-Noten auf seine Gäste herniederregnen.

Pre-Album erscheint am 16. Februar

Für YFN Luccis Label ist die Party übrigens eine gar nicht so schlechte Investition. Am 16. Februar wird sein neues Pre-Album "Freda's Son" veröffentlicht. Sein Album, "Ray Ray from Summerhill" soll am 9. März erscheinen.





TOO PLAYA Ein Beitrag geteilt von I_AM_LUCCI (@yfnlucci) am Feb 14, 2018 um 2:46 PST

BEST PARTY I EVER HAD IN MY LIFE Ein Beitrag geteilt von I_AM_LUCCI (@yfnlucci) am Feb 14, 2018 um 5:58 PST

ZOO ATLANTA Ein Beitrag geteilt von I_AM_LUCCI (@yfnlucci) am Feb 14, 2018 um 6:18 PST

