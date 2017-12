Sex-Tape von Rapperin Cardi B kursiert im Netz

Cardi B findet es so gar nicht toll, dass ein Sex-Tape von ihr im Netz kursiert. In dem Video soll zu sehen sein, wie die 25-Jährige ihren nackten Po in die Kamera hält und twerkt. Ihr Gesicht ist aber kaum zu erkennen, lediglich ihr großes Pfau-Tattoo am Bein.

Cardi B will rechtlich dagegen vorgehen

Am ersten Weihnachtstag behauptete die ehemalige Stripperin noch, dass ihr der Clip egal sei. "Als hätte es vorher keine Videos von mir gegeben, in denen ich strippe ... ihr wisst, dass es auf YouTube Videos von meinen Titten und meinem A**** gibt. Und ich weiß, dass ich einen schönen Körper habe."

People keep posting the nude videos of me like if i wasn’t a stripper before 😩😩😂🤷🏽‍♀️You know there’s videos of me stripping with my titties & ass out on YouTube already right 😂?anyways i know i know i got a nice body right 😎