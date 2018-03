"Real-Life Ken" Rodrigo Alves will Vater werden

"Ich will Vater werden ... aber meine Kinder werden nicht so aussehen wie ich", so "Real-Life"-Ken im Interview mit "Daily Mail". In den vergangenen Monaten betonte er immer wieder, dass er in Zukunft auf Schönheits-OPs verzichten will.

Insgesamt stecken 60 Schönheits-OPs und 103 kosmetische Behandlungen (Botox, u.Ä.) in seinem Aussehen. Dazu gehören Nasen-OPs, Fettabsaugungen am Kiefer, eine Sixpak-Implantation, aufgespritzte Arme, Haartransplantationen, Wadenformung, Fettabsaugung am Bein, ein aufgespritzter Hintern, etc.

Rodrigo Alves

"Ich möchte einen Hund und Kinder haben. Natürlich werden meine Kinder nicht so aussehen wie ich, da ich 60 Schönheits-OPs hinter mir hab. Mein Äußeres hat sich dafür einfach zu sehr verändert". Falls sie aber mit 18 Jahren sich dazu entschließen, sich unters Messer zu legen, werde er sie natürlich unterstützen – auch finanziell, verrät er gegenüber "Daily Mail".

"Ken" bereut nichts

Seine Schönheits-OPs bereut der 34-Jährige übrigens bis heute nicht. "Schönheitsoperationen haben mein Leben verbessert. Heute bin ich selbstbewusst und darf wunderschöne Outfits von renommierten Designern tragen" , so Alves.

Gruselig: Der menschliche Ken Rodrigo Alves als Engel für Halloween 2017

(red)