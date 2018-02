Rehkitz bringt Bella und Kendall in Bedrängnis

Knapp 87 Millionen Abonnenten hat Kendall Jenner (22) auf Instagram, circa 17 Millionen sind es bei Bella Hadid (21). Die Fans der beiden Supermodels jubeln nicht nur über freizügige Schnappschüsse ihrer Idole, auch herzige Tierbilder erfreuen sich großer Beliebtheit.

Ein ganz besonders niedliches Foto fand sowohl bei Kendall als auch Bella großen Anklang. Beide posteten das Foto eines süßen Rehkitz auf Instagram - vergaßen dabei aber auf den Bildcredit.

Ein Beitrag geteilt von Kendall (@kendalljenner) am Jan 28, 2018 um 8:38 PST

Laut "TMZ" liegen die Rechte an dem Foto bei Fuzzy Fawn Wildlife Rescue, die Rotwild in Buffalo im US-Bundesstaat New York gesundpflegt und wieder in die Freiheit entlässt.

Kendall Jenner

Dass die Supermodels das Bild verwendet haben stört die Tierschutzorganisation zwar nicht - man hätte sich aber zumindest einen Verweis auf die eigene Instagram-Seite gewünscht, um die eine oder andere Spende zum Fortführen der Rettungsaktionen einfahren zu können.

Bella Hadid

Auch ein süßes Bild kann einen ernsten Hintergrund haben. Hoffentlich sehen das Bella Hadid und Kendall Jenner in Zukunft genauso.

