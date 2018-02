Restaurantkette "Jamie's Italian" vor dem Aus?

Laut einem Bericht der britischen Boulevardzeituung "The Sun" steht Oliver vor einem finanziellen Scherbenhaufen. Die Schulden, die er mit seiner Kette "Jamie's Italian" angesammelt hat, belaufen sich angeblich auf 81 Millionen Euro.

Allein bei der Bank HSBC habe der Koch Kreditschulden in der Höhe von 34 Millionen Euro. Dazu kommen Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten sowie Mieten für die Niederlassungen und Gehaltszahlungen an seine Mitarbeiter.

Restaurantschließungen drohen

Zwölf der 25 Restaurants der "Jamie's Italian"-Kette sollen geschlossen werden. Damit könnten rund 450 Menschen ihren Job verlieren. Doch das dementiert ein Sprecher gegenüber der "Bild"-Zeitung: "Wir sind sehr zufrieden, dass die Gläubiger uns in unserem Vorschlag unterstützen, die 'Jamie's Italian'-Restaurants umzugestalten. Damit stellen wir sicher, dass die Angestellten und Zulieferer bezahlt werden können und dass 1800 Jobs gerettet werden".

Erst letzen Oktober hat der Star-Koch ein Restaurant seiner "Jamie's Italian" in Wien eröffnet. Ob die Niederlassung am Doktor-Karl-Lueger-Platz in der Inneren Stadt von einer Schließung betroffen ist, kann noch nicht gesagt werden.

Jamie Oliver

(baf)