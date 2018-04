Richard Gere hat heimlich "Ja" gesagt

Anfang April sollen sich Richard Gere (68) und seine Verlobte Alejandra Silva (35) still und heimlich das Ja-Wort gegeben haben. Das berichtet das spanische Magazin "¡Hola!". Die PR-Managerin und der Schauspieler sind seit 2014 ein Paar.

Dritte Ehe für Gere

Die private Trauung, zu der nur die engsten Verwandten und Freunde eingeladen waren, fand bei ihnen Zuhause in New York statt. Für den "Pretty Woman"-Darsteller ist es bereits die dritte Ehe. Davor war er mit Supermodel Cindy Crawford und Schauspielerin Carey Lowell ("James Bond 007 - Lizenz zum Töten"), mit der einen gemeinsamen Sohn hat, verheiratet.

"Ich war ein wenig verloren, ohne ein Licht in meinem Leben. Er gab meinem Leben eine Bedeutung", so Silva in einem Statement gegenüber "¡Hola!".

Auch Gere ist überglücklich, endlich seine große Liebe gefunden zu haben: "Ich habe das ruhige, glückliche Leben gefunden, nach dem ich mich immer gesehnt habe". Beiden setzen sich schon seit Jahren für die humanitäre Arbeit. So seien sie auch zusammen gekommen.

Gerüchten zufolge könnten sich die beiden vorstellen auch Kinder zu haben. Schwanger sei Alejandra jedoch nicht.

(red)