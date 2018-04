Ricky Gervais will Hundekiller töten

"Ich breche vermutlich gerade eine Twitter Regel, aber ich will diesen W_chser töten", kommentierte Ricky Gervais ein Video, das er auf der Kurznachrichtenplattform geteilt hatte. Es zeigt einen Mann, der einen angeketteten Hund tot prügelt. HIER finden Sie den Tweet - ACHTUNG, der Clip beinhaltet die Anwendung von Gewalt.

Später entschuldigte sich Gervais - allerdings nicht für seinen grenzwertigen Sager, sondern dafür, verstörende Bilder und Videos gepostet zu haben.

Apologies for posting photos and videos of animal cruelty. They break my heart too, but in many cases the sub human scum are recognised and brought to justice. Have a nice day. pic.twitter.com/Ym2UVBjHqd