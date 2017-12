Rihannas Cousin zu Weihnachten erschossen

Rihanna ist völlig fertig mit den Nerven: Am Stefanitag, 26. Dezember wurde ihr Cousin Tavon Alleyne (21) in Barbados auf offener Straße von einem Unbekannten erschossen. Der Schütze soll direkt nach der Tat geflohen sein. Das berichtet "Barbados Today".

Die Sängerin informierte ihre Fans via Instagram über den Tod ihres Cousins: "Ruhe in Frieden, Cousin ... Ich kann nicht glauben, dass ich dich gestern Abend noch im Arm gehalten habe. Ich fasse nicht, dass das das letzte Mal war, dass ich deinen warmen Körper gespürt habe ... Ich liebe dich, Mann!" Dazu fügte sie noch den Hashtag #endgunviolence dazu. Tausende Fans kondolierten der Sängerin via Instagram.

