Rihanna, wie siehst du denn aus?

Noch bis 22. April findet das "Coachella Valley Music and Arts Festival" in Kalifornien statt. Das Mega-Event lockt auch zahlreiche Promis an, die sich im Publikum unter die Otto-Normal-Verbraucher mischen.

Mit dabei: Auch Popstar Rihanna, die sich dort mit einem etwas ungewöhnlichen Outfit präsentierte: Ein braunes, durchsichtigtes XXL-Tuch und fellgefütterte Ugg-Boots in der Overknee-Version mit Absatz.

Eine alte Regel im Star-Business: Wenig Stoff erzeugt viel Gesprächsstoff.

drag. Ein Beitrag geteilt von badgalriri (@badgalriri) am Apr 15, 2018 um 11:54 PDT

Ein Beitrag geteilt von badgalriri (@badgalriri) am Apr 15, 2018 um 12:52 PDT

extra af. #chella18 Ein Beitrag geteilt von badgalriri (@badgalriri) am Apr 15, 2018 um 11:38 PDT

Coachella Festival 2017

(red)