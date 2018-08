Cops rücken mit Heli zu Einsatz bei Rihanna aus

Mehrere LAPD-Einsatzwägen rasten am Montag in die Hügel von Hollywood. In Rihannas Haus hatte der Alarm ausgelöst. Während die Cops vor verschlossenen Türen standen, schwebte ein Helikopter über dem Anwesen, um die Flucht eines möglichen Einbrechers zu verfolgen.

Rihanna wohnt in den Hollywood Hills. Die Cops kamen mit dem Heli (Bild: Reuters, Symbolbild) Rihanna wohnt in den Hollywood Hills. Die Cops kamen mit dem Heli (Bild: Reuters, Symbolbild)

Seit Mai sind die Polizisten bei Rihanna besonders vorsichtig. Damals verhafteten die Freunde und Helfer in L.A. einen Mann, der unbemerkt bei Rihanna eingestiegen war und im Haus auf sie wartete.

"Wollte doch nur Sex mit Rihanna"

Der Eindringling hatte auch eine - für ihn - gute Entschuldigung: "Ich wollte doch nur Sex mit Rihanna haben". Er habe auch gar nicht geplant, Gewalt anzuwenden. Offenbar malte er sich die Szene so aus, dass Rihanna ihn beim Heimkommen in ihrem Haus finden würde und dem Angebot nicht widerstehen hätte können.

Fehlalarm

Am Montag rückten die Beament allerdings umsonst aus. Rihanna war gar nicht zuhause. Der Alarm stellte sich als Fehlfunktion der Anlage heraus.

Der liebeshungrige Einbrecher von Mai sitzt übrigens hinter Gittern. Er wurde wegen Einbruchs und gefährlichem Stalking verurteilt.

(lam)