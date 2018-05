Rihanna präsentiert ihre Dessous-Kollektion

Schon seit Wochen kündigt US-Sängerin Rihanna (30) den Launch ihrer neuen Unterwäsche-Kollektion in den sozialen Netzwerken an. Ab heute, den 11. Mai kann man sie endlich kaufen.

Ob dick, dünn oder normal – die Größen reichen von XS bis 3XL. Preislich ist es auch in Ordnung: BHs gibt's ab 39 Dollar, T-Shirt-BHs ab 29 Dollar, Slips ab 14.50 Dollar und Korsetts ab 69 Dollar. Neben Unterwäsche kann man sich auch Handschellen ab 18 Dollar kaufen.

Wer an den Dessous Interesse hat, sollte sich beeilen, denn einige Teile sind bereits ausverkauft. HIER kann man sich die Unterwäsche kaufen. Den Release ihrer Unterwäsche-Linie feierte Rihanna übrigens am Donnerstag in New York bei einer Modenschau.

