Ayda schenkte Robbie eine Hanfplantage

Ein etwas ungewöhnliches Hochzeitsgeschenk: Robbie Williams' Ehefrau Ayda Field soll ihm zum Hochzeitstag eine Hanfplantage geschenkt haben.

Das behauptet zumindest der britische Rapper Big Narstie, der mit Robbie einen Song aufgenommen hat. "Ich habe das Hochzeitsgeschenk gesehen. Sie hat ihm eine Hanfplantage gekauft. So läuft das halt ab. Es ist schließlich legal, nicht wahr? Es ist legal", so der Musiker gegenüber "The Sun".

Da Robbie und Ayda in Kalifornien leben, können sie sich ohne Sorgen dem Gras-Genuss widmen. Dort ist der Besitz von Marihuana nämlich erlaubt.

Robbie Williams und Ayda sind seit acht Jahren verheiratet. Sie haben zwei gemeinsame Kinder: Theodora Rose (5) und Charlton Valentine (3).

(red)