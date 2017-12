Robbie verrät, mit welchen Spice Girls er Sex hatte

Vor über einem Jahrzehnt setzte Robbie Williams eine Lüge in die Welt, die ihn und die Frauen, über die er plauderte, bis heute verfolgen. Er meinte er habe vier von fünf Spice Girls flachgelegt.

Spice Girls: v.l.n.r.: Victoria Adams (heute Beckham), Melanie Chisholm, Melanie Brown, Emma Bunton, Geri Halliwell (kniend) (Bild: imago stock & people) Spice Girls: v.l.n.r.: Victoria Adams (heute Beckham), Melanie Chisholm, Melanie Brown, Emma Bunton, Geri Halliwell (kniend) (Bild: imago stock & people)

Mel B: Habe nie mit Robbie geschlafen

An Mel B dürfte das bis heute nagen. Erst vor wenigen Monaten redete sie in einer Radioshow darüber und "outete" sich als jene von den fünf Frauen, die nicht mit Robbie in die Federn hüpfte. Die einstige "Scary Spice" und ihr frisch geschiedener Mann warfen sich in aller Öffentlichkeit Vorwürfe über Gewalt, Sex, Drogen, Gruppensex und Sexvideos an den Kopf. Dass sie mit Robbie geschlafen hätte, wollte sie trotzdem nicht auf sich sitzen lassen.

Damit riss Mel B aber alte Wunden auf. Denn jetzt, wo die Medien wussten, welche der Spice Girls Robbies bestes Stück nicht aus der Nähe kennt, war automatisch klar, welche Frauen Robbie abgeschleppt hatte.

Reporter stürzten sich auf Robbie und versuchten ihn vor allem wegen "Posh Spice" Victoria Adams, seit ihrer Hochzeit mit David als Victoria Beckham berühmt, auszuquetschen.

Robbie rückt mit Sprache über Victoria Beckham raus

Mit jahrelanger Verspätung rückte Robbie nun mit der Sprache raus. Er habe damals nur gesagt, dass er mit allen bis auf ein Spice Girl geschlafen hätte, weil sich das besser und lockerer angehört habe. Der Schmäh sei dann total aus dem Ruder gelaufen. Bei Mel B. entschuldigte sich Robbie. Nun müsse er aber zugeben, dass er auch mit Posh nie auf Tuchfühlung gegangen war.

Drei Spice Girls, eine Bettgeschichte

Besser eine späte Entschuldigung und Richtigstellung als gar keine, könnte man annehmen. Doch jetzt wird es für die anderen drei leicht peinlich. Emma Bunton ("Baby Spice"), Geri Halliwell ("Ginger Spice") und Melanie Chisholm ("Sporty Spice") haben mehr gemeinsame Erfahrungen als sie vielleicht haben wollen.

"Jetzt habe ich es schon wieder getan"

Auch Robbie fiel wohl gegen Ende seiner Sexbeichte auf, was er getan hat. "Jetzt habe ich es schon wieder getan, oder? Oh mein Gott!", zitiert die "Bild" den Sänger.

TV-Interview über die Vagina von Ehefrau Ayda

Seinen Fans wird das freilich wenig ausmachen. Sie kennen ihren Star. Seit Jahren ist er mit seiner Ayda Field glücklich. Die Frau muss eine Engelsgeduld haben. In der TV-Show von Graham Norton erzählte Robbie von der Geburt seiner Tochter. Er habe zugeschaut als seine Ayda das Baby gebar. Es sei gewesen als sehe man "sein Lieblingspub abbrennen".

Auch das vergab ihm Ayda.





(lam)