Downey Jr. und Grant begraben das Kriegsbeil

"Vier Hochzeiten und ein Todesfall"-Darsteller Hugh Grant (57) behauptete erst kürzlich, sein Kollege Robert Downey Jr. (52) hätte ihn beim Dreh zu "Restoration"- Zeit der Sinnlichkeit (1995) von der ersten Minute an nicht nur gehasst hat, sondern ihn sogar töten wollen. Dabei soll ein einziger Blick genügt haben, um die Feindschaft zwischen den beiden zu besiegeln.



#burythehatchet2018 - #dasKriegsbeilbegraben2018

Seither sind sich die beiden nie wieder über den Weg gelaufen. "Iron Man"-Darsteller Downey Jr. hat von dieser Sache sichtlich erst jetzt mitbekommen und via "Twitter" angeboten, das Kriegsbeil zu begraben: "In zwei Jahrzehnten ist viel passiert! Ich respektiere jetzt, wie sehr Herr Grant erwachsen geworden ist als Künstler und als Stimme gegen die Verletzung von Privatsphäre. Lass uns bald einmal zusammen das Brot brechen @HackedOffHugh!".



"Lass uns Brot brechen"

Hugh Grant antwortete ihm darauf scherzhaft: "Danke @RobertDowneyJr. Nette Art, das Jahr zu beginnen. Und ja, wenn du in London bist, komm vorbei und wir brechen das Brot." Vielleicht hatte Robert Downey aber auch nur seinen berühmten späteren "Iron Man"-Blick geübt. Grant hat übrigens noch einen Grund zur Freude, er wird demnächst zum fünften Mal Vater.

A lot has happened over two decades! I respect how Mr. Grant has matured as an artist & voice against violations of privacy. Let’s break bread together soon @HackedOffHugh ! #burythehatchet2018

Thanks, @RobertDowneyJr .Nice way to kick off the year. And yes- if you’re in London come by and break bread. Won’t be easy as my 5 year old bakes it,but you seem strong. Respect. #burythehatchet2018