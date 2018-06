Robert F. Kennedy III. heiratet Ex-Spionin

Gäbe es in den USA Royals, sie wären es: Die Kennedys gehören nicht erst seit dem legendären Präsidenten JFK zur Creme de la Creme.

Hochzeit im geschichtsträchtigen Kennedy-Anwesen

Einer der hübschesten, Robert F. Kennedy III. (33) kommt am 7. Juli unter die Haube. Geheiratet wird in Hyannis Port in Cape Cod. Dort besitzen die Kennedys ein riesiges Anwesen, in dem einst auch John F. Kennedy aufwuchs. Angesagt haben sich nicht nur alle Kennedy-Cousins sondern auch Hollywood-Stars.

Robert F. Kennedy III., kurz Bobby genannt, ist der Enkel von JFKs jüngerem Bruder Robert F. Kennedy (ebenfalls Bobby genannt), der selbst Präsident werden wollte und im Vorwahlkampf 1968 einem Attentäter zum Opfer fiel. Er starb nur fünf Jahre nach seinem Bruder John, der 1963 in Dallas erschossen wurde.

Regie, Buch und 2 Mio.: Film über Hunter S. Thompson

Bobby arbeitet an seinem Regie-Erstling "Freak Power". Der Film soll von Hunter S. Thompson (Autor von "Fear and Loathing in Las Vegas") handeln, der 1970 versuchte, Sheriff von Aspen und Pitkin County zu werden. Der Kennedy-Spross schrieb auch das Drehbuch und konnte zwei Millionen Dollar als Finanzierung auftreiben.

Friedensaktivistin und CIA-Spionin

Amaryllis Fox ist die Tochter einer englischen Schauspielerin, wurde jedoch in New York geboren. Sie studierte in Oxford. Schon davor, mit 18, wurde sie in einem Flüchtlingslager in Burma zum ersten Mal verhaftet, nachdem sie der BBC dort ein Interview gab.

Sie ging zur CIA und war in 16 Ländern in Afrika, Asien und dem Nahen Osten stationiert. 2010 zog sie sich aus dem aktiven Dienst zurück. Sie ist Code-Spezialistin und hat einen Algorithmus programmiert, der terroristische Aktivitäten vorhersagen soll. Nach ihrem Ausstieg gründete Fox "Mulu", ein Social-Media-Netzwerk zur Bewertung von Produkten. Doch dieses verschwand 2014 wieder von der Bildfläche.

Fox und Kennedy wurden einander vor vier Jahren von gemeinsamen Freunden vorgestellt. "Die beiden verbindet ihr Engagement für soziale Gerechtigkeit", wird ein Freund der beiden zitiert.



Die Ex

Vor einem Jahr datete Kennedy noch Montana Coady, die Ex-Frau von "Starz"-Mogul Chris Albrecht. Sie heiratete ihn als sie 25 und er 59 Jahre alt war. Vier Jahre später ließen sie sich 2015 scheiden. Als damals 31-Jährige kam sie mit dem um ein Jahr älteren Kennedy zusammen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(lam)