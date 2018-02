Robert Geiss holt sich Rüffel von Louis Vuitton ab

"Spielzeug für Buben", schrieb der 54-Jährige zu einem Foto auf Instagram. Das Bild zeigt einen Pocket Organizer der französischen Luxus-Marke Louis Vuitton. Daneben liegt eine Heckler Koch VP 9 Handfeuerwaffe, die mit dem klassischen Louis Vuitton-Muster verziert ist.

Toys for boys#monaco #toys Ein Beitrag geteilt von Robert Geiss (@robertgeiss_1964) am Feb 11, 2018 um 5:48 PST

Das scheint dem Label nicht ganz zu schmecken. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, distanziert man sich bei Louis Vuitton von der Waffe, die man so sicherlich nicht in einem der vielen Shops zu kaufen bekommt. Man will nicht mit solchen Dingen in Verbindung gebracht werden.

Ob man auch rechtliche Schritte gegen den Reality-TV-Star einleiten wird, ist nicht bekannt.

Vuitton-Müll

Das Branden von Alltagsgegenständen mit Logos von Luxus-Marken liegt momentan scheinbar im Trend. Kim Kardashian zeigte sich unlängst in einem Fendi-Body vor Louis Vuitton-Mülltonnen kniend.

