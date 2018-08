Kino, Küsse, dann zu ihr: Suki schleppt Pattinson ab

Erst ins Kino, dann in einen Club, schließlich heiße Küsse am Heimweg: In Notting Hill liegt Liebe in der Luft. Robert Pattinson konnte von Suki Waterhouse kaum die Finger (und die Zunge) lassen. Das Zungenduell in London blieb nicht ohne Zeugen.

Eine Beziehungspleite nach der anderen

Endlich wieder ein heller Streifen an Robert Pattinsons Liebeshorizont. Der Brite hat ein desaströses Beziehungsende mit Twilight-Kollegin Kristen Stewart, die inzwischen seit 2016 mit Stella Maxwell liiert ist hinter sich. Auch danach hatte er kein Glück. Seine Verlobung mit FKA twigs starb einen langsamen qualvollen Tod. Seitdem tröstete sich Pattinson eine Zeit lang mit Spontanbekanntheiten.

Im Oktober 2017 lösten Robert und FKA twigs ihre Verlobung, im November knipsten ihn die Fotografen mit seinem blonden "Trostpflaster" spätnachts auf dem Heimweg zu ihm.

Mamma Mia: Schnulzenfilm, dann Alkohol

Jetzt schwebt der Glitzervampir wieder auf Wolke 7. Robert kann die Hände nicht von Model und Schauspielerin Suki Waterhouse lassen. Am Wochenende lud Pattinson seine neue Flamme ins Kino ein. Im Londoner Stadtteil Notting Hill schauten sie sich gemeinsam "Mamma Mia 2" an. Der Musik-Schinken ist der ideale Datefilm. Man verpasst nichts, wenn man im dunklen Kinosaal lieber fummelt als aufpasst.

Danach wurde es feuchtfröhlich. Gegenüber des Kinos ist der Club "Soho House", in dem die beiden bis nach ein Uhr früh feierten. Danach machten sie sich durch die nächtlichen Straßen Londons auf den Heimweg - zu ihr.

Fummeln, kichern, küssen

Am Weg in Sukis Wohnungs wurde gefummelt und geknutscht. Robert hielt sie die ganze Zeit fest im Arm und streichelte ihr Haar. Unter Kichern und Lachen blieb auch noch für einige Runden Zungenwrestling Zeit.

Bradley Cooper, Diego Luna, Robert Pattinson

Auch Suki Waterhouse ist seit 2017 offiziell solo. Mit Bradley Cooper war nach zwei Jahren Beziehung Anfang 2015 Schluss, danach war sie bis 2017 mit Diego Luna ("Rogue One") zusammen. Im Jänner wurde Suki am Sundance Film Festival mit Regisseur Darren Aronofsky gesehen. Eine Beziehung dementierten sowohl sie als auch der Jennifer-Lawrence-Ex.

