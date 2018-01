Roberto Blanco erklärt seinen "LaLaLa"-Patzer

Seit mittlerweile 45 Jahren singt Schlagerstar Roberto Blanco (80) seinen Hit „Ein bisschen Spaß muss sein“.

In der Silvestershow mit Jörg Pilawa schien es jedoch, als hätte er seinen Text vergessen. Roberto Blanco erklärt nun den Grund für seinen Textpatzer.

Kein Playback in Graz

Am Sonntag sang Blanco in der Silvestershow in Graz live, was bei TV-Shows dieser Art sonst eher unüblich ist. Um eventuelle Pannen im Vorfeld zu verhindern, läuft normalerweise ein Playback. Die Künstler müssen nur passend zum Song die Lippen bewegen. Auch so mancher Textpatzer ist bei einem Playback kaum zu hören.

Auch Spaß muss sein

Nicht so bei Roberto Blanco. Denn der startete gleich mit: „Ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein …“. Das Publikum klatschte begeistert mit.

Oho, Yeah, LaLaLa...

Dann die erste Strophe des Liedes, Blanco setzt zweimal an, stoppt jeweils nach der ersten Zeile. und ruft schließlich ins Mikro: „Oho, Yeah, Yeah, Huuhuu, LaLaLa...jetzt Salsa!“. Auf die Frage, ob Blanco denn seinen Text vergessen hätte, dementierte dieser entschieden mit: „Natürlich NICHT!"



Wenn die Umstände es erfordern...

Er habe den Song ja schon öfter gesungen, als er Haare auf dem Kopf habe, daher könne er den Text sogar im Schlaf aufsagen. "Manchmal präsentiere ich mein Lied live einfach anders, wenn die Umstände es erfordern", so Blanco souverän.

3000 Leute, die mitsingen

Aber warum hat er die Strophen dann nicht einfach ganz normal weitergesungen? Blanco: „Weil ich nicht gegen das Publikum ansingen wollte. Wenn 3000 Leute ständig den Refrain wiederholen, musst du dich als Sänger danach richten. Ich habe deshalb bewusst die Strophen übersprungen. Ich bin nicht Milli Vanilli, die zum Playback nur die Lippen bewegen.“ Ach so, da erklärt natürlich einiges!

Dass das nicht unbedingt besser klappt, zeigte sich dann bei Blancos Kollege Johnny Logan. Dieser sang mit Vollplayback, verpasste aber dennoch mehrfach seine Einsätze. Dumm gelaufen!

(HH)