Robin Wright: "Ich kannte Spacey nicht wirklich"

Die 52 Jahre alte Schauspielerin spielte neben Spacey die Hauptrolle in der preisgekrönten Hit-Serie "House of Cards", verriet nun aber, dass sie ihren Kollegen, der von einer ganzen Reihe an Männern der sexuellen Belästigung bezichtigt wird, abseits des Sets nie wirklich gut gekannt hat. In der "Today"-Show sagte sie: "Kevin und ich kannten uns zwischen 'Action' und 'Cut' und während der Umbauarbeiten, als wir kicherten. Ich kannte ihn nicht. Ich kannte den Mann nicht. Ich kannte den unglaublichen Fachmann, der er ist".

Sexuelle Belästigung

Im Oktober vergangenen Jahres wurde Spacey von Schauspieler Anthony Rapp beschuldigt, ihm sexuelle Avancen gemacht zu haben, als er gerade einmal 14 Jahre alt war. Seitdem haben mehrere weitere Männer sich geäußert und dem Hollywoodstar ähnliche Vorwürfe gemacht.

Der 58-jährige Spacey wurde daraufhin aus der Serie "House of Cards" geworfen und entschuldigte sich bei Rapp - obwohl er betonte, sich nicht an den Vorfall erinnern zu können.

