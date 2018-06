Rocco Stark, warum führst du uns an der Nase herum?

Klammheimlich haben Rocco Stark (32) und Freundin Nathalie auf einem Schloss in Mecklenburg-Vorpommern Hochzeit gefeiert.

Die Trauung überrascht in mehrfacher Hinsicht: Eigentlich hatte sich der deutsche Reality-Star und Sohn von Uwe Ochsenknecht (62) erst kürzlich von seiner Freundin getrennt. Und zwar "komplett", wie er damals auf Instagram schrieb. Zudem hält er seine Fans normalerweise über jeden seiner Schritte auf Social Media auf dem Laufenden.

Wieso also ging das Ganze so ungewohnt still über die Bühne? Und seit wann waren die beiden eigentlich wieder zusammen?

Die Details um Rocco Starks Hochzeit sehen Sie im Video oben.

