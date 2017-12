Romee Strijd hantelt für den "LOVE"-Advent

Zu den Festtagsbräuchen der außergewöhnlichen Art zählt seit Jahren der Advenkalender des "LOVE"-Magazins. Hinter jedem Türchen zeigt ein Superstar der Modelwelt sein Können. Die sexy Instagram-Clips zeigen die schönsten Seiten von Weihnachten - haben aber selten mit Christbäumen, Eggnog-Orgien und Familienfesten zu tun.

"Was ich am LOVE Adventkalender mag", erklärt Romee Strijd, die am 23. Dezember mit einer reizvollen Turneinlage einheizt, "ist, dass sie Frauen aus einer sinnlichen Perspektive ins Rampenlicht rücken wollen, das aber auf eine coole, ungewöhnliche Weise machen."

"Die Videos sind manchmal überspitzt und zeigen ein wenig mehr von den Mädels, als man üblicherweise in Videos sieht, aber [LOVE] kommt damit durch, weil sie ein großartiges Team kreativer Leute haben, die die Einzelteile auf eine bestimmte Art zusammensetzen, die die Videos am Ende so cool macht."

"Stay strong" ("bleibt stark") lautet das Motto des diesjährigen Adventkalenders, das Strijd dann auch am Ende des Clips verkündet.

(lfd)