Roseanne verteidigt ihren rassistischen Tweet

Als Trump-Befürworterin gehört Roseanne Barr in der amerikanischen Unterhaltungsbranche einer Minderheit an. Seit der Wiederaufnahme ihrer Serie "Roseanne" hatte sie immer wieder mit ihrer enthusiastischen Unterstützung des US-Präsidenten angeeckt.

Aus dem Kopfschütteln über Barrs Kommentare zum politischen Status Quo wurde Entrüstung, als die Schauspielerin mit einem rassistischen Tweet für einen Skandal sorgte. In der Kurznachricht attackierte sie die Afroamerikanerin Valerie Jarrett, eine ehemalige Beraterin von Barack Obama.

"Muslim Brotherhood & Der Planet der Affen hatten ein Baby = vj", schrieb Barr und veranlasste ABC damit, "Roseanne" trotz grandioser Einschaltquoten wieder in der Versenkung verschwinden zu lassen. Die Hauptdarstellerin entschuldigte sich konnte die Serie damit aber nicht retten.

Anti-anti-semitisch

Nun scheint Barr eine Rechtfertigung für den Tweet eingefallen zu sein. "Rod Serling schrieb Planet der Affen. Es ging um Anti-Semitismus. Darauf hat sich mein Tweet bezogen - auf den Anti-Semitismus des Iran Deals. Leute mit niedrigem IQ können denken was auch immer sie wollen."

Rod Serling wrote Planet of The Apes. It was about anti-semitism. That is what my tweet referred to-the anti semitism of the Iran deal. Low IQ ppl can think whatever they want.