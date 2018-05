Hier wird die Royal Wedding geprobt

Blasmusik, Militärs, Kuschen ... wenn Harry und Meghan am Samstag heiraten ist das ganze Tamtam generalstabsmäßig geplant. Damit bei all dem Trubel keiner falsch abbiegt oder gar ein Pferd durchgeht, muss geübt werden.

Da die Menge vor Schloss Windsor schon seit Tagen anschwillt, haben die Teilnehmenden die einzigartige Chancen unter (fast) authentischen Bedingungen zu üben. Der Krach, die vielen Zuschauer und das geordnete Chaos auf dem Weg zu Schloss wird zwar noch größer, doch auch einen Tag vor der Hochzeit ist bereits die Hölle los.

Alle im Kostüm - nur Brautleute fehlten

Deshalb fuhren - zur großen Freude der gelangweilten Schaulustigen - am Freitag Kutschen mit ihren Bereitern durch die Stadt Windsor. Danach bogen sie in den Schlosspark ein und marschierten den "Long Walk", die große Promenade, die zum Schloss führt, entlang. Auch die Blasmusik probte das Marschieren. Alle waren natürlich schon in den Kostümen, die sie am Samstag tragen werden.

Der Kensington Palace postete ein Video der Genaralprobe.

