Royal Wedding Goodies tauchen auf eBay auf

Die 1.200 Gäste, die Prinz Harry und Meghan Markle vor Schloss Windsor zujubeln durften, wurden von den Royals mit Goodiebags beschenkt. Anstatt die Andenken in Ehren zu halten, verscherbeln viele Besucher die Pakete nun via eBay.

Yours for £400: Royal wedding guests cash in on goodie bags https://t.co/gI13BAttuu pic.twitter.com/iCyFfPdXa4