Ruby Rose beruhigt ihre Fans mit Posting

Mit den Worten "Behind every strong female lead is another strong female lead" postete die Australierin kürzlich auf ihrem Instagram Account ein Foto von sich im fahrbaren Untersatz. Grund: Sie möchte ihre Fans beruhigen.



Jahrelange Rückenprobleme

„In den letzten Jahren habe ich mit Wirbelsäulenproblemen zu kämpfen. Ich erhole mich gerade von einer Rücken-OP", so die "Orange is the New Black"-Darstellerin via Twitter. Der medizinische Notfall ist nichts neues für sie und mit ihrem Post wollte sie den Paparazzi zuvorkommen.



"Niemand muss sich Sorgen machen"

Bevor sie in der Öffentlichkeit durch Zufall mit einem Krückstock oder einem Rollstuhl gesehen werde, bleibe sie lieber auf Social Media aktiv. So werde die Gerüchteküche gar nicht erst zum brodeln gebracht und niemand müsse sich unnötig Sorgen machen. „Da zeige ich lieber selbst, dass es mir gut geht und es mir auch wieder gut gehen wird", schreibt Ruby in ihrem Tweet.

Strikte Bettruhe

Da Ruby derzeit das Bett hüten muss, sucht sie natürlich Unterhaltung und Anregung im Netz. „Was ich jetzt wissen muss. Wenn ich nicht gerade wie eine 102-Jährige durch L.A. rolle, welche Filme, Serien, Bücher und Videospiele könnt ihr mir empfehlen?“, fragte die Schauspielerin, die auch Model und DJ ist, ihre Community.

On the plus side guess who had to quit smoking !!!!! YAY!!!! Im done ! I’m finally done.. that filthy, smelly, dirty, slowly killing you while you pay for it to suffocate you, is finally out of my life. I quit yesterday. And for my back ( and Mum ) I’ll never start again. 🚭🚭🚭