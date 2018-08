Ruby Rose löscht wegen Hatern Twitter-Account

Erst vor wenigen Tagen ging für die Australierin ein Kindheitstraum in Erfüllung. Sie darf für den US-Sender "The CW" in die Rolle der Batwoman schlüpfen.

Die Titelfigur der Serie soll lesbisch sein. Und das scheint vielen Leuten nicht zu passen. Auf Twitter wurde Ruby Rose teilweise massiv angefeindet und war dem Hass des Online-Mobs ausgeliefert.

Deshalb zog sie einen Schlussstrich und löschte ihren Twitter-Account. In ihrem letzten Tweet erklärte sie ihre drastische Maßnahme: "Wenn Frauen und Minderheiten sich zusammentun, sind wir nicht aufzuhalten ... wenn wir uns gegenseitig zerreißen, ist das viel verletzender als von irgendeiner anderen Gruppe".

Bin über Batphone erreichbar

Sie habe sich bereits mit 12 Jahren geoutet, verstehe also nicht, wieso sie jetzt plötzlich wieder im Fokus des Hasses stehe. "Falls ihr mich braucht, bin ich über mein Batphone erreichbar", verabschiedet sie sich.

Die 32-Jährige ist nach Millie Bobby Brown ("Stranger Things") und "Kelly Marie Tran ("Star Wars: Die letzten Jedi") bereits der dritte weibliche Star, der sich nach Anfeindungen im Netz von Social-Media-Plattformen zurückzieht.

